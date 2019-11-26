ماليزيا تواصل جهودها لإيجاد أفضل السبل لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل ماليزيا الاضطلاع بدورها النشط، لإيجاد أفضل السبل لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وإقامة دولة فلسطين بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة.

صرح بذلك نائب وزير الخارجية الماليزي مرزوقي يحيى ، وقال - في تصريحه الذي نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم /الثلاثاء/- إن الحكومة ستواصل دعمها للفلسطينيين سياسيا واقتصاديا ومعنويا، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساهمات المالية والبنية التحتيةـ مضيفا أن الحكومة وصفت الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين بأنها لا إنسانية، وأن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي الحالي.

كانت إسرائيل قد شنت هجمات جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 شخص في قطاع غزة مؤخرًا.

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