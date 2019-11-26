شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية ومشمس ومعتدل بالكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الطقس فى منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة فى السعودية بينما يكون طقس معتدل ومشمس فى البحرين الكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالى والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأربعاء، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتكون حركة الرياح: شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً.



الإمارات

Advertisements

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون مشمس معظم الوقت، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة نهاراً، بينما سيكون رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة ليلا.

حالة البحر نهارا، خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 3 - 1 قدم. وليلا خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج: 4 - 2 قدم، بينما تكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع تكون بعض السحب أحياناً وتشكل ضباب خفيف أو متقطع فى بعض المناطق فى البداية.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 100 % والصغرى 25 %.



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر والمناطق المجاورة قد تؤدى إلى تساقط أمطار متفرقة واحتمال تدفق السحب على المناطق الساحلية لبحر العرب مع فرص لسقوط أمطار متفرقة.