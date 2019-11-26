شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «شركة المياه» للمستفيدين لتجنب توقف الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت شركة المياه الوطنية، جميع المستفيدين بتحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني من أجل عدم توقف الخدمات عنهم، موضحة أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاراتهم من نظام سداد، وذلك من خلال معرف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (015).

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ووفقاً لـ”عكاظ” ، لفتت الشركة إلى أن الفرع الإلكتروني سيُمكن العملاء من تنفيذ خدماتهم وطلباتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيقدم الخدمات التي يحتاجها العميل إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء بالمنطقة، أو التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد أو موقع الشركة.

وأوضحت الشركة أن تحديث البيانات والتسجيل سيمكن العملاء الكرام من إدارة حساباتهم إلكترونيا ، فضلا عن تصفحها واستعراض عمليات الفوترة الإلكترونية، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري، وشرائح التعرفة لترشيد الاستهلاك وتقنينه، إضافة إلى إمكانية تقليل قيمة الفاتورة عن طريق فصل الوحدات، والتعرف على المشاكل العامة للتسربات، كما سيسهل البرنامج للعملاء تحديث بياناتهم لتأكيد حصولهم على الخدمات باستمرار دون توقف.

وكانت شركة المياه أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية في 29 مدينة ومحافظة في 4 مناطق، هي مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة، بهدف تطوير البنية التحتية الخدمية من أجل تطبيق مراحل التحول الرقمي لتوحيد خدماتها في جميع مناطق المملكة تباعا.