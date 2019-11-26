شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بـ«الشورى» لإيقاف غرامات الضريبة العقارية عن المواطنين خلال هذه المدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اقترحت عضو مجلس الشورى الدكتورة جواهر العنزي على الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات على الضريبة العقارية، عن الأفراد من المواطنين ويكون الإيقاف محددا بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات لحين نشر الوعي لدى المواطنين الأفراد رجالا ونساءً، مستثنيةً في ذلك الاقتراح العقاريين وتجار العقار.

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ووفقاً لـ”عكاظ” جاء اقتراح “العنزي” خلال مناقشة لجنة شورية تقرير الهيئة، إذ طالبت الدكتورة إقبال درندري الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل، ربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وإفراغه وتسليم صك الملكية من خلال نظام إلكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير.

جدير بالذكر أن الشورى ناقش تقرير الهيئة العامة للزكاة والدخل وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية، والتنسيق مع وزارة العدل لإيجاد آلية محددة يتم بها استيفاء ضريبة القيمة المضافة على العقار من البائع.

كما دعت إلى دراسة أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من الاتفاقيات. وأكدت اللجنة على سرعة استكمال الإجراءات النظامية، لإصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى.