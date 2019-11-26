شكرا لقرائتكم خبر عن الرحالة السعودي يروي تفاصيل مقطع «الراعي السوداني والتيس»(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف الرحالة السعودي مصور مقطع الفيديو الذي يظهر راعياً سودانياً يدعى «آدم»، في منطقة نائية شرقي السودان، وهو يرفض تقاضي قيمة «تيس» تقدر قيمته بـ 500 جنيه سوداني، (ما يعادل 30 ريالاً سعودياً)، معتبراً إياه هدية لضيوفه السعوديين؛ أنه فوجئ مثل الآخرين بانتشار المقطع لأنه لم يروج له في أي موقع، رغم أنه رحالة ولديه العديد من الحسابات على الشبكة العنكبوتية.

وأوضح -وفقا لـ “عكاظ”- أن المقطع حديث جداً، وعفوي جداً، إذ إنه عاد من السودان لمسقط رأسه، قبل أسبوعين فقط، مبيناً أنه يوثق رحلاته السفاري كالعادة التي طاف فيها بالكثير من الدول العربية والإسلامية (شرقي آسيا)، ولا ينشر منها شيئاً.

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وقال: «من محبتي لهذا الشخص وتصرفه العفوي، ولهؤلاء السودانيين، أحببت أن أشارك أهلي هذا المقطع، فأرسلته لهم، ويبدو أن أحدهم أراد ترويجه تأكيداً لاعتزازه بالسودانيين، ومحبته لهم».

وأوضح أنه لم يفاجأ بتصرف الراعي رغم فقره وعوزه وحياته القاسية في منطقة نائية صحراوية، إلا أنه أثبت أصالة السودانيين ومحبتهم للسعوديين، وقال «والله رأيت منهم كل حب للسعودية أرضاً وقيادةً وشعباً، لديهم تقدير خاص لكل السعوديين، بل أستطيع القول إن محبة السعوديين تجري في عروقهم».

يذكر أن رجل أعمال سعودي تفاعل سريعاً مع المقطع وأعلن تبرعه بمنزل في السودان للراعي السوداني، إضافة إلى تغطية نفقات الحج له ولأسرته.

وأوضح الرحالة أنه يستطيع توصيل رجل الأعمال للراعي، مبيناً أن هذه المبادرة تنم عن المحبة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين.