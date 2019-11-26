- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تحافظ المرأة الاربعينية على صحتها؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
على المرأة الاربعينية المحافظة على سلامتها النفسية عبر إستغلال الوقت بالامور المهمة التي تفيدها وأسرتها، وهناك أمور يجب اتباعها للمحافظة على صحتها وهي:
أولاً: تحتاج المرأة بعد الاربعين لسعرات حرارية أقل لذا عليها التنبه الى نوعية الطعام التي تتناوله وتبتعد عن المأكولات الدسمة والمقلية، في المقابل يجب أن تكثر من الخضروات وخصوصاً الورقية والحمضيات لاحتوائها على الفيتامينات.
ثانياً: إن عنصر الكالسيوم ضروري في هذه الفترة من العمر لسلامة العظام، ومن أهم مصادره الحليب واللبان والاجبان وخصوصاً تلك المنزوعة الدسم او القليلة الدسم.
ثالثاً: بجب على المرأة الاربعينية أن تتناول السوائل بكميات وافية، مثل المياه والعصائر والمشروبات العشبيه مثل الشاي الاخضر. والابتعاد بالمقابل عن المشروبات التي تحتوي على كافين.
رابعاً: لابد من ممارسة رياضات معينة مثل المشي والجري وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحافظ المرأة الاربعينية على صحتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.