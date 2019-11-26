شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البواسير.. تعرف على علاماتها وأهم أعراضها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يعاني البعض من مشكلة" البواسير" المزعجة، وهى عبارة عن تضخم وانتفاخ فى بعض أوردة المستقيم، وهى مشكلة مرضية مزعجة لأصحابها تصيبهم بالألم كلما حاولوا الجلوس لفترة طويلة، أو عند التبرز، نتيجة الاصابة المستمرة بالإمساك المزمن مما يتسبب فى الإصابة بالبواسير.

تعرّف على أعراض "البواسير" وعلاماتها : Advertisements - الشعور بإفرازات تخرج من فتحة الشرج غير جيدة، لزجة وغير مريحة ولا طبيعية . - الشعور بالهرش والرغبة الدائمة فى حك فتحة الشرج باستمرار وبرغبة ملحة . - يعانى من الانتفاخات التى يسهل أن يتحسسها حول فتحة الشرج . - صعوبة فى التبرز وإمساك شديد . - نزول دم مصاحب للبراز. - الالتهاب المستمر للبواسير .

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