«حقوق الانسان العراقية»: مقتل 11 متظاهرًا وإصابة 289 خلال 3 أيام

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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في بيانا لها، اليوم الاثنين، مقتل 11 متظاهرا وإصابة 289 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، في ثلاثة أيام، منذ الخميس الماضي وحتى أمس الاحد.

وأكدت المفوضية على احتجاز القوات الأمنية مسعفين، والاعتداء عليهم، قرب مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد بالعاصمة، يوم الجمعة الماضى، وأشارت بان «كانوا يقدمون إسعافات وعلاجات خاصة للجرحى وحالات الاختناق التي تحدث عند رميهم بالرصاص أو القنابل المسيلة للدموع».

كما نوهت المفوضية على استخدام القوات الامنية العنف المفرط للمتظاهرين، مما أدى لمقتل متظاهرفي بغداد، وإصابة 68 آخرين، ومقتل سبعة متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131 آخرين.

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وصرحت المفوضية بإنها وثقت مقتل ثلاثة متظاهرين، وإصابة 90 آخرين في محافظة البصرة.

وجددت المفوضية مطالبتها للحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين مشيرة انه«يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان، وبضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن».

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كما وثقت«غلق ميناء أم قصر وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات، واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات فيها بسبب الإضراب».

وأكدت المفوضية على إلى أنها لا تزال تتلقى «بلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلامين ومحامين وتجار من قبل مجهولين»، وطالبت الحكومة والأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين، وإحالة المجرمين للقضاء.

يأتي بيان المفوضية بعد يوم من مقتل متظاهرين بالرصاص في جنوب العراق، مع تصاعد العصيان المدني، بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية، تعد بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي.

ولا يزال الشارع العراقي يشهد حراكا لم يراه من قبل، اسفر عن مقتل نحو 330 شخصا منذ بدء التظاهرات في اول أكتوبر .