منظمة حظر الأسلحة تعبر عن ثقتها في "تقرير دوما السورية"

واستغل فرناندو آرياس كلمته أمام في افتتاح مؤتمر الدول الأطراف، الاثنين، للتعبير عن دعمه للتقرير الصادر في مارس عن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وتوصلت لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى "نتائج قوية" تشير لاستخدام غاز الكلور في هجوم قاتل على مدينة دوما السورية.
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وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اللوم على سوريا، وشنتا غارات جوية لمعاقبة النظام السوري، الذي نفى مسؤوليته عن العملية.
وكان خطاب لأحد أعضاء بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية نشره موقع ويكيليكس قد وصف التقرير بأنه يحتوي على "استنتاجات متحيزة".
لكن آرياس قال: "أؤيد الاستنتاجات المحايدة والمهنية التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق".
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