شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اندلاع حرائق فى شوارع العراق مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت النيران فى شوارع بغداد، مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى العاصمة العراقية الليلة الماضية.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، كان قد قتل أكثر من 300 شخص منذ بدء الاحتجاجات فى أوائل أكتوبر، حيث خرج الناس إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية.

يشار أن احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر فى بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بإسقاط النظام وإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل فى إدارة البلاد.

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