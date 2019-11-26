شكرا لقرائتكم خبر عن النواب البحرينى يبحث مع سفير المملكة بواشنطن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحرينى، الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق فى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية مع السفارات البحرينية فى الخارج، وإبراز المنجزات الحضارية لمملكة البحرين فى ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

وأشارت إلى أن مجلس النواب، حريص على تعزيز التواصل مع كافة المجالس والبرلمانات والمؤسسات الرسمية والهيئات الدبلوماسية، ودعم أوجه التعاون فى مختلف المجالات والقطاعات وبما يعود بالنفع والخير لمملكة البحرين، كما وأن المجلس النيابى يدعم تطوير التعاون فى المجالات التنموية الحيوية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، بجانب العمل البرلمانى على مستوى الأعضاء والأمانة العامة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الوطيدة.

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وأشادت بالدور البارز الذى تقوم به سفارة مملكة البحرين فى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة فى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك، ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وبخاصة فى المجال البرلمانى.

حضر اللقاء النائب عبد النبى أحمد سلمان، النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، والنائب على أحمد زايد النائب الثانى لرئيسة مجلس النواب.