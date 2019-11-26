شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. اندلاع حريق فى مبنى بشارع الرشيد وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى العراق، مساء الاثنين، بأن حريقا اندلع فى مبنى بشارع الرشيد وسط بغداد. ووفقا لـ"السومرية نيوز"، قال المصدر الأمنى، إن حريقا اندلع فى بناية ب‍شارع الرشيد وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أى خسائر بشرية، مضيفا أن فرق الدفاع المدنى سيطرت على الحريق. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. اندلاع حريق فى مبنى بشارع الرشيد وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.