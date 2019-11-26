عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جيجاست تطلق هاتفا لكبار السن بسعر 250 يورو.

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت شركة جيجاست، إنها أطلقت هاتفها الذكي GS195LS الجديد المصمم خصيصا لكبار السن.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتف الذكي GS195LS الجديد يأتي بشاشة 6.18 بوصة، ويعتمد على نظام التشغيل Android 9.0 Pie.

وقامت جيجاست بتعديل واجهة المستخدم بهاتفها GS195LS لتناسب استخدام كبار السن؛ حيث تعمل واجهة المستخدم المثبتة مسبقا “Life Series App” على تسهيل استعمال الهاتف الذكي عن طريق أيقونات كبيرة وبنية قائمة سهلة الاستخدام.

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ويؤدي هيكل القائمة الواضح إلى أهم عناصر القائمة والتطبيقات، ويمكن ضبط ما يصل إلى 10 وظائف على شاشة البدء بشكل شخصي.

وأشارت جيجاست إلى أنه تم إعداد GS195LS أيضا لحالات الطوارئ؛ حيث تم دمج زر الطوارئ بشكل بارز على واجهة المستخدم، مع إمكانية تحديد جهات اتصال شخصية للاتصال بها في حالة الطوارئ.

ويصاحب الهاتف لاصقة حماية زجاجية لحماية الهاتف من الخدوش، وكابل USB Type-C مغناطيسي.

ويتوافر هاتف جيجاست GS195LS باللون الرمادي Titanium بسعر 250 يورو.