تحذيرات طبية: العمل المكتبي يهدد بآلام الظهر وتصلّب فقرات العنق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذيرات طبية: العمل المكتبي يهدد بآلام الظهر وتصلب فقرات العنق

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد طبيب ألماني متخصص، أن الجلوس طويلا يهدد موظفي العمل المكتبي بآلام الظهر وتصلّب فقرات العنق.



وينصح يورج فيلدمان اختصاصي الطب المهني الألماني لتجنب هذه المتاعب، بعدم الجلوس لمدة طويلة في وضع واحد والنهوض من وقت لآخر.

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وأضاف أنه من المهم أيضا ضبط المقعد بشكل سليم، إذ يشكل الفخذ والساق وكذلك العضد والساعد زاوية قائمة.

وينبغي كذلك ضبط الشاشة، إذ تبتعد عن حافة المكتب بمسافة تتراوح بين 10 و15 سم.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي دمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، وذلك من خلال صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد، مع مراعاة المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا لمعادلة تأثير الجلوس لمدة طويلة.