شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية عمان وأمريكا: الحل السياسى هو ضمان السلام فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد يوسف بن علوى، وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، مساء الاثنين، جلسة مباحثات ثنائية، مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، تم خلال الجلسة التطرق إلى العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولى والإقليمى.
وقال بن علوى، إن هذه الزيارة تأتى لتعزز العلاقات الثنائية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلعه إلى تطوير هذه العلاقة الإيجابية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية حريصة على تحقيق توافقات فى المنطقة رغم الظروف والأزمات التى تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.
وبحث الوزيران، الاتفاق الذى وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى بتسهيل من المملكة العربية السعودية، واتفقا بأن الحل السياسى هو الوحيد الذى من شأنه وضع حد للصراع وضمان السلام والازدهار والأمن فى اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية عمان وأمريكا: الحل السياسى هو ضمان السلام فى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.