شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية عمان وأمريكا: الحل السياسى هو ضمان السلام فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد يوسف بن علوى، وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، مساء الاثنين، جلسة مباحثات ثنائية، مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، تم خلال الجلسة التطرق إلى العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولى والإقليمى.

Advertisements

وقال بن علوى، إن هذه الزيارة تأتى لتعزز العلاقات الثنائية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلعه إلى تطوير هذه العلاقة الإيجابية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية حريصة على تحقيق توافقات فى المنطقة رغم الظروف والأزمات التى تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحث الوزيران، الاتفاق الذى وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى بتسهيل من المملكة العربية السعودية، واتفقا بأن الحل السياسى هو الوحيد الذى من شأنه وضع حد للصراع وضمان السلام والازدهار والأمن فى اليمن.