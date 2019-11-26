شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. وزير الدفاع: ربما نصل إلى اتفاق حكومى مرتقب خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الياس بوصعب، وزير دفاع لبنان، إلى احتمالية الوصول لاتفاق حكومى معين خلال الساعات المقبلة.

ووفقا لـ"العربية"، قال بوصعب: "ربما نصل خلال الساعات المقبلة لاتفاق حكومى معين، وإلا فالخيار يترك حينها للرئيس ميشال عون".

وتابع بوصعب، لا أستطيع أن أجزم إذا كان سعد الحريرى، سيكون خارج رئاسة الحكومة، لكن الأجواء تشير إلى أنه بات مقتنعاً بتكليف وجه جديد يتلاءم مع ما يريده الحراك.

وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، التى تمثل أغلب القطاع الخاص فى البلاد، قد دعت، أمس الاثنين، إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على ساسة البلاد المنقسمين لتشكيل حكومة وإنهاء أزمة دفعت اقتصاد البلاد إلى طريق مسدود.

Advertisements

كما دعت هذه الهيئات، التى تضم أغلب الصناع والمصرفيين فى القطاع الخاص، إلى إغلاق المؤسسات الخاصة من الخميس إلى السبت لدفع الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل حكومة جديدة وتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.

ورغم الاحتجاجات التى لم يسبق لها مثيل على مستوى البلاد، التى أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريرى، فى 29 أكتوبر الماضى، وتدهور الوضع الاقتصادى، لم يتفق الساسة المنقسمون بشدة على تشكيل حكومة جديدة.