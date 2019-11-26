شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مجلس الأمن يدعو للحفاظ على سلمية الاحتجاجات فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الأمن الدولى إلى الحفاظ على "الطابع السلمى للاحتجاجات" فى لبنان، بعد هجمات لأنصار حزب الله وحركة أمل الشيعية الليلة الماضية.

وأشار أعضاء مجلس الأمن، إلى أن الوقت الحالى فى لبنان حرج للغاية، مشددين على أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على الاستجابة إلى تطلعات الشعب واستعادة الاستقرار فى البلاد داخل الإطار الدستورى.

وذكر المجلس فى الخطاب الذى وافق عليه الأعضاء بالإجماع خلال اجتماع عادى حول لبنان، أن الدول الأعضاء تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطنى مكثف والحفاظ على الطابع السلمى للتظاهرات عن طريق تجنب العنف واحترام الحق فى الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمى.

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وأضاف البيان أن دول المجلس "تشيد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الأمنية فى الدولة للدفاع عن هذا الحق".