شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند فقدان «الهوية الوطنية».. 4 خطوات ضرورية عليك اتباعها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع استفسارات بشأن فقدان بطاقة الهوية الوطنية، حيث نصحت باتباع 4 خطوات في حال فقدانها. وأشارت الأحوال المدنية، إلى أن تلك الخطوات تتمثل فيما يلي: “تسجيل الدخول في أبشر، الإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، إحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد”.

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