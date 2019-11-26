عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل ترفع مكافأة اكتشاف ثغرات أندرويد

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

رفعت شركة جوجل مكافأة اكتشاف ثغرات نظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد" من 38 ألف دولار إلى 1.5 مليون دولار لاكتشاف أي ثغرة خطيرة والإبلاغ عنها للباحثين في مجال أمن المعلومات ومكافحة القرصنة.

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وأشار موقع "تك كرانش" إلى أن شركة جوجل لن تدفع مكافأة تزيد على مليون دولار مقابل أي ثغرة يتم كشفها، حيث تسعى الشركة إلى اكتشاف الثغرات الخطيرة التي يمكن أن تتيح للقراصنة التسلل إلى الأجهزة عن بعد دون الحاجة إلى الدخول الفعلي على الجهاز المستهدف، مع إمكانية استمرار السيطرة على الجهاز حتى بعد إعادة ضبطه.

ووفقا لإعلان جوجل فإن الباحث الذي يستطيع الوصول إلى ثغرة من هذا النوع سيحصل على مكافأة قدرها مليون دولار، ولكن إذا تمكن من اكتشافها في "نسخ عرض محددة للمطورين" من نظام التشغيل أندرويد فسيحصل على مكافأة إضافية قدرها نصف مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للمكافأة إلى 1.5 مليون دولار.