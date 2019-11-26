عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غطاء ذكي ببطارية لهواتف آي فون الجديدة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أبل الغطاء الذكي المزود ببطارية Smart Battery Case لهواتفها الجديدة آي فون 11 و11 Pro و11 Pro Max بسعر يبلغ 129 دولارًا أمريكيًا.



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وأوضحت الشركة الأمريكية أن الغطاء الذكي المزود ببطارية Smart Battery Case الجديد يعمل على إطالة مدة تشغيل الهواتف بنسبة تصل إلى 50%، غير أنها لم تكشف عن سعة البطارية المدمجة.

ويتم شحن البطارية الإضافية بواسطة كابل Lightning أو بشكل لاسلكي بواسطة جهاز شحن يدعم معيار Qi.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الغطاء مزودًا بزر للكاميرا، والذي يتيح الوصول إلى الكاميرا بشكل مباشر سواء كان قفل الهاتف مؤمنًا أو محررًا، وبالضغط على الزر لمدة قصيرة يمكن التقاط صورة، في حين يمكن تسجيل الفيديو بالضغط على الزر لمدة طويلة.