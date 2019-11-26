- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العلماء يكتشفون "قوة خامسة" للطبيعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العلماء يكتشفون قوة خامسة للطبيعة
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال علماء إنهم لاحظوا وجود قوة خامسة للطبيعة يمكن أن تحول فهمنا لكيفية عمل الكون.
وكشف الباحثون في أكاديمية العلوم المجرية عن نتائج يمكن أن تظهر عمل هذه القوة، حيث لاحظوا أن ذرة الهيليوم المنفعلة والمتحللة تصدر الضوء، عندما تنفصل الجسيمات بطريقة غريبة لا يمكن تفسيرها بالفهم الحالي للفيزياء.
وكانت هذه المرة الثانية التي يرصد فيها العالم أتيلا كراسناهوركاي وفريقه الجسيمات الجديدة التي أطلقوا عليها اسم إكس 17، وحددوا كتلتها بـ 17 ميغا إلكترون فولت.
وقال كراسناهوركاي في حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية "يمكن أن تكون إكس 17 جسميات تربط عالمنا المرئي بالمادة المظلمة".
وأوضح أستاذ الفيزياء وعالم الفلك في جامعة كاليفورنيا جوناثان فنج، الذي راقب عن كثب جهود فريق السيد كراسناهوركاي، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون "تغييرًا في اللعبة"، مضيفًا أنه إذا كان من الممكن تكراره، فسيكون أمرًا خارجًا عن حدود الطبيعة.
كانت هذه تفاصيل خبر العلماء يكتشفون "قوة خامسة" للطبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.