عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العلماء يكتشفون قوة خامسة للطبيعة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال علماء إنهم لاحظوا وجود قوة خامسة للطبيعة يمكن أن تحول فهمنا لكيفية عمل الكون.



وكشف الباحثون في أكاديمية العلوم المجرية عن نتائج يمكن أن تظهر عمل هذه القوة، حيث لاحظوا أن ذرة الهيليوم المنفعلة والمتحللة تصدر الضوء، عندما تنفصل الجسيمات بطريقة غريبة لا يمكن تفسيرها بالفهم الحالي للفيزياء.

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وكانت هذه المرة الثانية التي يرصد فيها العالم أتيلا كراسناهوركاي وفريقه الجسيمات الجديدة التي أطلقوا عليها اسم إكس 17، وحددوا كتلتها بـ 17 ميغا إلكترون فولت.

وقال كراسناهوركاي في حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية "يمكن أن تكون إكس 17 جسميات تربط عالمنا المرئي بالمادة المظلمة".

وأوضح أستاذ الفيزياء وعالم الفلك في جامعة كاليفورنيا جوناثان فنج، الذي راقب عن كثب جهود فريق السيد كراسناهوركاي، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون "تغييرًا في اللعبة"، مضيفًا أنه إذا كان من الممكن تكراره، فسيكون أمرًا خارجًا عن حدود الطبيعة.