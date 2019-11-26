ترامب يكرّم الكلب كونان بعد إصابته في عملية تصفية البغدادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يكرم الكلب كونان بعد إصابته في عملية تصفية البغدادي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كرّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، كلب الجيش الذي شارك في العملية التي انتهت بمقتل زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي.

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وقال ترامب، الذي قدم الكلب كونان إلى وسائل الإعلام في حديقة الزهور بالبيت الأبيض: "هذا هو كونان. في الوقت الحالي، من المحتمل أن يكون الكلب الأكثر شهرة في العالم"، مضيفا أنه أعطى كونان ميدالية ولوحة.

وقالت "الأسوشيتد برس" إن ترامب أراد تكريم الكلب، وهو من نوع "مالويين البلجيكي"، منذ العملية العسكرية التي نفذت أواخر أكتوبر الماضي على مجمع كان البغدادي يقطنه في شمال غرب سوريا.

وأصيب كونان بجروح طفيفة في العملية، لكنه تعافى منذ ذلك الحين وعاد إلى الخدمة.

وبعد العملية، نشر ترامب صورة على تويتر تظهره بينما يقدم لكونان ميدالية، وكتب تعليقا عليها "البطل الأمريكي".