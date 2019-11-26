ولي العهد السعودي يلتقي رئيس هيئة الأركان الأميركية

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض:
وتم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين، بحسب (واس).
وحضر اللقاء كل من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.
كما حضره من الجانب الأميركي، السفير لدى المملكة جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين الآخرين.
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