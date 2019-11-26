شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، مساء الأحد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة فى المجال الدفاعى ومستجدات الأوضاع فى المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، مساعد وزير الدفاع محمد العايش، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلى، مدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.

Advertisements

كما حضره من الجانب الأمريكى، السفير لدى المملكة جون أبى زيد، والملحق العسكرى لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.