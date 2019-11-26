شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار حزب الله وحركة أمل يجوبون وسط بيروت على دراجات نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت مجموعات من مؤيدي وأنصار حزب الله وحركة أمل، مساء اليوم الإثنين، مسيرات كبيرة بالدراجات النارية في شوارع العاصمة اللبنانية /بيروت/، وبالقرب من مراكز التظاهرات والاحتجاجات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة.

وحطم أنصار حزب الله عددا من خيام المعتصمين والمتظاهرين في مدينة صور (جنوبا) وأحرقوا بعضها واشتبكوا مع المحتجين، قبل أن تتدخل قوات الجيش اللبناني لمحاولة ضبط الأوضاع والسيطرة عليها.

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كما شهدت مناطق متعددة من العاصمة بيروت، من بينها منطقة (الكولا) إطلاق نيران كثيف لم يعرف مصدره، تدخلت على إثره وحدات القوات المسلحة المتواجدة في المنطقة في محاولة لضبط الأوضاع، في ما وقعت اشتباكات بين أنصار حزب الله مع عدد من أهالي منطقة (قصقص) وتدخل على الفور الجيش في محاولة لإيقاف الاشتباكات.

وكثفت القوى الأمنية من تواجدها في مناطق متعددة من بيروت منعا لحدوث اشتباكات ومصادمات بين أنصار حزب الله وحركة أمل، مع المتظاهرين والمحتجين، على نحو ما جرى مساء الأمس من مواجهات أخذت طابعا عنيفا، حينما أقدم مؤيدو الثنائي الشيعي على الاعتداء على المتظاهرين والمحتجين في وسط العاصمة مستخدمين العصي والأحجار والعبوات والزجاجات.

ورفع مستقلو الدراجات النارية الذين جابوا شوارع بيروت مساء اليوم، وبلغ عددهم بضعة مئات، رايات حزب الله وحركة أمل، مرددين الهتافات الداعمة لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله.