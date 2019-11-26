شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..تشكيل أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال على يد أحمد بن بلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم، 26 نوفمبر من عام 1962 قام أول رئيس جزائرى، أحمد بن بلة، بتشكيل أول حكومة فى الجزائر بعد الاستقلال حيث تولي الرئاسة فى الفترة 29 سبتمبر 1962 وحتى 19 يونيو 1965.

وكان الرئيس أحمد بن بلة أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال وأحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني في عام 1954 وقد لعب بن بلة أدواراً هامة في تاريخ الجزائر قبل الاستقلال وبعده.

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ويعتبر بلة من أبرز الوجوه السياسية الجزائرية والعربية، إذ تم اعتقاله من قبل الحكومة الفرنسية فى الفترة من 1954 إلى 1962، وبعد الاستقلال أصبح رئيسًا للجزائر حتى تم الإنقلاب عليه بقيادة وزير الدفاع هواري بومدين.

وبعد الانقلاب عليه وضع أحمد بن بلة في فيلا خاصة في منطقة شبه معزولة ولم يسمح لأحد بزيارته، ثم فى عام 1980 صدر عفواً عن أحمد بن بلة حيث غادر الجزائر متوجهاً إلى باريس ومنها إلى سويسرا في منفى اختياري.