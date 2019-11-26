برلين: "ارتياح" للإفراج عن صحفيي "مدى مصر" و"قلق" على الحريات

برلين / الخليج 365

أبدت برلين، الإثنين "ارتياحها" لإطلاق سراح صحفيي الموقع الإخباري "مدى مصر"، معربة عن قلقها مما اعتبرته "تدهورًا متزايدًا لحرية الصحافة في مصر".

والأحد، أفاد "مدى مصر" أن السلطات أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه، بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان الموقع سببًا لذلك، غير أن تقارير غربية تقول إن التوقيف مرتبط بتقرير نشر يمسّ مسؤولين ومؤسسات بالدولة.

وأوضحت ماريا أديباهر، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحفي، ببرلين إن ما حدث لـ"مدى مصر"، "يمثل من وجهة نظرنا تدهورًا متزايدًا مقلقًا للغاية لحرية الصحافة في مصر".

وأضافت: "نشعر الآن بالارتياح لأن الصحفيين الأربعة بالموقع".

وأوضحت أديباهر أن ما يحدث ضد ممثلي وسائل الإعلام بمصر يحدث "دون سبب واضح"، مؤكدًا أنها عبرت أكثر من مرة عن قلقها بشأن وضع الصحافة بمصر.

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ولم يتسن الحصول على تعليق بشأن اتهامات برلين، غير أنه عادة ما ترفض القاهرة بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن التراجع في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين ببلادها وتعتبرها "أكاذيب"‎.

وفي سياق متصل، قالت نيابة أمن الدولة العليا بمصر (معنية بقضايا الأمن القومي)، مساء الإثنين، في أول تعليق على الواقعة، إنها "أصدرت إذنًا بتفتيش مقر الموقع في حي الدقي (غرب القاهرة)"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقالت إن التحريات الأمنية التي وصلت إلى النيابة أشارت إلى أن "مدى مصر" مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات "محظورة"، و"ينشر (الموقع) شائعات لتكدير الأمن العام".

ولم يصدر تعقيب عن الإخوان، أو "مدى مصر"، بشأن تلك الاتهامات، غير أن الأخيرة، تعرف نفسها عبر حسابها الموثق، بأنها "تقدم صحافة مستقلة وحرة وتغطية إخبارية عميقة من داخل مصر".

وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إخبار اليوم" (الصحفية المملوكة للدولة) والمقرب من النظام، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، الأحد، إن "الصحافة وصلت لسقف حرية الرأي والإبداع في عهد (الرئيس عبد الفتاح) السيسي". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.