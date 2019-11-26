تركيا.. ضبط 332 مهاجرا في أدرنة وإزمير

أدرنة/ الخليج 365

ضبطت فرق الأمن التركية، الإثنين، 332 مهاجرا غير نظامي، في ولايتي أدرنة وإزمير.

وألقت قوات حرس الحدود والشرطة القبض على 271 مهاجرا في ولاية أدرنة (شمال غرب)، كانوا يستعدون للتسلل إلى اليونان.

وتبين أن المهاجرين يحملون جنسيات مصر وإيران وأفغانستان وبنغلاديش، وباكستان، وسوريا، وفلسطين، والصومال، والمغرب والجزائر.

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وأحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في أدرنة، لاتخاذ الاجرءات القانونية بحقهم.

في سياق متصل، ضبطت فرق خفر السواحل، 61 مهاجرا أفغانيا، على متن قاربين مطاطيين، قبالة سواحل قضائي جشمه، وديكيلي في ولاية إزمير غربي تركيا.

وجرى إحالة المهاجرين، الذين كانوا يحاولون التوجه إلى اليونان، وبينهم نساء وأطفال، إلى مديرة الهجرة في إزمير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.