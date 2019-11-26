شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 عاماً من العقم.. مواطنة تجنب 3 توائم بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد مستشفى دكتور سليمان الحبيب بالقصيم، ولادة 3 توائم لمواطنة، كانت مصابة بالعقم الذي استمر لديها لمدة 15 عاماً وبعد إجرائها 11 محاولة لأطفال الأنابيب، والتي باءت جميعها بالفشل.

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وتمكّن الفريق الطبي بقيادة استشاري علاج العقم وليد الشرطان من تشخيص الحالة، ومن ثم علاجها، حيث كانت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض من النوع المتقدم، والتي حرمتها من الإنجاب طوال تلك الفترة.

وقال “الشرطان” إن الزوجين راجعا المستشفى وهما يشكوان من تأخر الإنجاب لديهما منذ 15 عاماً، مشيراً إلى أنه بعد إخضاعهما للكشف السريري والفحوصات المخبرية الدقيقة تبيّن سلامة الزوج وإصابة الزوجة بعقم أولي.

وأضاف أنه بناء على ما سبق تم وضع خطة علاجية للزوجة ارتكزت في الأساس على اللجوء لأطفال الأنابيب؛ وتم شرح نتيجة التشخيص، وتفاصيل ومراحل العملية للأسرة التي تجاوبت مع الفريق الطبي خلال مراحل العملية المختلفة، إلى أن تكللت في نهاية المطاف بالنجاح، بفضل الله.