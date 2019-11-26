عين «الخمسة الكبار» على 3.7 تريليون دولار مشاريع في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الدورة الـ 40 لمعرض «الخمسة الكبار» في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المقرر أن يحتضن هذا الحدث الضخم لمجال الإنشاءات أكثر من 2390 عارضاً محلياً ودولياً من 66 دولة لعرض 20 ألف منتج وحل بناء على أكثر من 68 ألف زائر متوقّع من عدد يزيد على 130 دولة على مدار الأيام الأربعة للمعرض.

نظراً لأن هذا الحدث الأضخم حجماً والأعلى تأثيراً للأوساط المعنية بالإنشاءات في المنطقة يحتفل هذا العام بأربعة عقود من النجاح، سيغطي معرض «الخمسة الكبار» للمرة الأولى في تاريخه دورة الإنشاءات الكاملة من خلال 6 معارض متخصّصة أخرى.

وتتجاوز قيمة المشاريع المستقبلية المخطط لتنفيذها في المنطقة وشمال إفريقيا 3.7 تريليون دولار، مع إرساء عقود تفوق قيمتها 800 مليار دولار على مدار الأعوام العشرة الماضية.

وتشكّل المشاريع الإنشائية وحدها 2.4 تريليون دولار، وفقاً لتقرير حديث أعدته شركة «ميد بروجكتس» ونشره معرض «الخمسة الكبار» ومن الملاحظ أن 59% من هذه المشاريع الإنشائية المقبلة مخصّصة للمباني المتعددة الاستخدامات، تليها البنية التحتية (21%)، والشقق والمنازل والفيلات (7%)، والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية (6%)، والفنادق والمنتجعات والمستشفيات والعيادات والمرافق الحكومية والمكاتب الإدارية.

وقالت جوزين هيمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة «دي إم جي إيفنتس» المنظمة للحدث: «في إطار فعاليات تعكس النمو المذهل لدولة الإمارات والمنطقة ككل، تطوّر معرض الخمسة الكبار على مر السنين ليصبح مركزاً عالمياً لأوساط الإنشاءات بأكملها. وفي ظل مشهد اقتصادي آخذ في التحوّل، يعتبر الابتكار والتقنية ورؤى السوق والتواصل واكتساب المعرفة من بين العوامل اللازمة للحفاظ على التنافسية. وأصبح مهماً الآن أكثر من أي وقت مضى أن تتلاقى أطراف الصناعة وتتصدى للتحديات الراهنة وتشكّل استراتيجيات المستقبل».

وتحت مظلة معرض «الخمسة الكبار»، بدأت الدورة الافتتاحية من ( منتدى الرؤساء التنفيذيين) التي تستمر ليوم واحد بحلقات نقاش ثرية حول آخر المستجدات في مجال الإنشاءات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوجه التآزر بين مختلف الأطراف المعنية بالمجال، ومستقبل الإنشاءات. وعلاوةً على ذلك، تم أيضاً الكشف عن تقرير حصري أمام حضور (منتدى الرؤساء التنفيذيين)، وهو «تقرير واقع وأصداء قطاع البناء» الذي يتناول الاتجاهات والفرص والتحديات الحالية والمقبلة التي تواجهها الأطراف المعنية بالمجال. وهذا التقرير من إعداد فريق «الخمسة الكبار» بالتعاون مع شركة جي آر إس للأبحاث والاستراتيجيات في الشرق الأوسط.

فعاليات جديدة

ومن بين فعاليات معرض هذا العام، الجديدة (قطاع الإنشاءات الجاهزة والمعيارية) التي تستعرض أحدث حلول الإنشاءات الجاهزة والمعيارية للأغراض السكنية والتعليمية والصحية والتجارية.

وركّزت مناقشات اليوم الافتتاحي على مواضيع من قبيل الموجة الجديدة من التقنيات التي تحدث نقلة نوعية في سوق الإنشاءات المسبقة الصنع والمعيارية، ونمذجة الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، إلى جانب دور التصميم في الإنشاءات الجاهزة والمعيارية، وغير ذلك.

وأثبتت محاور الابتكار والتقنية في مجال الإنشاءات أنها مواضيع رائجة لدى الأوساط المعنية بهذا المجال، حيث تمكّن المشاركون من زيارة (مدينة الشركات الناشئة) للالتقاء بالشركات الناشئة التي تعرض أكثر التقنيات ابتكاراً التي ستشكّل ملامح مستقبل مجال الإنشاءات.

وفي الوقت نفسه، عرضت (منطقة الابتكارات المباشرة) بعضاً من أحدث التطورات التقنية في مجال الإنشاءات، ومن بينها روبوت تنظيف آلي بالكامل، ومنصة إنترنت الأشياء التي تساعد شركات الإنشاء والتأجير على مراقبة معداتها، بالإضافة إلى مبرّد هواء تبخيري يوفّر 80% من استهلاك الطاقة.

ومن المقرر اليوم 26 نوفمبر، إطلاق مؤتمر القمة الجديد (قمة رواد التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد) تحت مظلة معرض HVAC R Expo. ويجمع هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدار يوم واحد بين رواد مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد من شتى أنحاء المنطقة بهدف اكتشاف أحدث التقنيات ووضع استراتيجيات مبتكرة والتواصل مع المتخصّصين ذوي الاهتمامات المشتركة.

ويتناول جدول أعمال (قمة رواد التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد) إطلالة شاملة على سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد في الشرق الأوسط، ومناقشات حول أهمية نوعية التهوية الداخلية، والطلب المتزايد على تبريد المناطق، وتبريد المباني الشاهقة، إلى جانب ورشة متقدمة بعنوان «نمذجة معلومات المباني».