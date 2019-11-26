محمد بن زايد: سلطان قائد ملهم جمع بين قوة الفكر والعلم والعمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة «وسام أم الإمارات»؛ بمناسبة اختيار سموّه، الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع من برنامج «سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» في دورته الخامسة.

ويأتي منح الوسام إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تثميناً لدوره وتكريماً لجهوده الإنسانية والمجتمعية والثقافية في دولة الإمارات، وعدد من دول العالم، بمبادرات سموّه وأعماله الرائدة التي تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي، فضلاً عن اهتمامات سموّه بالمحافظة على كيان المجتمع، وعطاءاته التي لا تنضب في خدمة البشرية، والتركيز على الإنسان؛ كونه أساس التنمية والنهضة والبناء والتقدم.

وهنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، خلال مراسم التكريم التي جرت في مجلس قصر البحر، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بهذا التكريم المستحق؛ نتيجة عقود زاخرة بالعطاء والعمل الدؤوب، والطموح القائم على خدمة مجتمعه وخير الإنسانية وتقدمها.

وقال سموّه: «إن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، نموذج استثنائي لقائد ملهم، جمع عبر عقود من الزمن بين قوة الفكر والعلم، والعمل والإيمان بأهمية التقدم والتطور، مع المحافظة على ما توارثناه من تقاليد وعادات وهوية راسخة، ظهرت جلياً في كثير من المبادرات والأفكار التي تبناها سموّه، وعمل على إنجاحها بما يخدم شعبه والإنسانية».

كما كرم سموّه، الأفراد والمؤسسات الفائزين بفئات الجائزة المختلفة.

حضر مراسم تقليد الوسام، سموّ الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في «برنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي»، برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وقالت سموّ الشيخة فاطمة، في كلمة وجهتها بهذه المناسبة: «يسرني ويسعدني أن أرحب بكم اليوم، للاحتفال بتكريم الفائزين بجوائز البرنامج الذي يهدف إلى استثمار طاقات المجتمع، واكتشاف إنجازات الأفراد والمؤسسات، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتثمين جهودهم، وحثهم على التنافس والعمل والإنجاز، من أجل مجتمعاتهم وأوطانهم».

وأضافت سموّها: «مرحباً بكم على أرض الإمارات الطيبة وعاصمتها الحبيبة أبوظبي، هذا الوطن الذي ينعم بالأمن والأمان، والسلام والمحبة، الوطن الرمزُ للتسامح والتعايش والوسطية والأخوة الإنسانية في أبهى معانيها، وطنٌ حقق الإنجازات وعانق الفضاء، ومد يد الخير والعطاء، في ظل قيادةٍ رشيدةٍ حكيمة ذات رؤية سديدة، ممثلة في صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين آمنوا بأهمية الإنسان محوراً للتنمية والبناء، فبذلوا الجهد، وسخروا الموارد ليُبدع، ويُنجز لتصبح الإمارات اليوم الرقم الصعب في معادلة تطورات المجتمعات ونموها».

وتابعت سموّها: لأن رسالة البرنامج تقوم على صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم لما فيه رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم، فإننا نسعدُ اليوم بتكريم كوكبةٍ من المبدعين الفائزين بجوائز البرنامج من فئات المجتمع والمؤسسات والهيئات الداعمة للأسرة بمختلف أفرادها والإنجازات المجتمعية المتميزة، سواء كانت محليةً أم إقليميةً أم عالمية.

وأضافت سموّها: إن البرنامج يعمل على استقطاب المبدعين من مختلف بقاع العالم، ونحرص عبره على أن نقدم نماذج من الأفراد الذين لديهم طاقات متجددة وأفكار مبتكرة، ويمكن عدّهم نواة لما تسعى الدول، بما فيها دولة الإمارات، إلى تقديمهم نماذج يُقتدى بها في الجد والاجتهاد وإعمال العقل، واستثمار العلم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم. ومن هنا فإن البرنامج الذي نحرص على تجديده وتطويره باستمرار، ليواكب مستجدات العصر والمرحلة الزمنية التي نعيشها، يركز على الذكاء المجتمعي، بتشجيع الأفراد والهيئات والمؤسسات، للتفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته، والعمل على تحويلها إلى فرص للتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل للأوطان.

وقالت سموّ الشيخة فاطمة: ونحن نحتفل معكم اليوم بتكريم الفائزين بجوائز البرنامج، فإننا نستذكر بكل محبة وامتنان مآثر مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد وإنجازاته، طيب الله ثراه، الذي جعل الإنسان أساساً للنمو والتطور، فبذل الجهود، وسخر الطاقات، لتصل الإمارات، وابنها إلى ما وصلا إليه من مكانة عالمية تحظى بالإعجاب والاحترام.

وأضافت سموّها: بمناسبة انتهاء أعمال الدورة الخامسة للبرنامج، يسرني ويسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى شخصية هذا العام القيادية التي فازت في الفئة الشرفية الداعمة لقضايا المجتمع، هذه الشخصية التي نقف لها احتراماً وثميناً، ويذكرُ لها الوطنُ تاريخاً من العمل الثقافي والإبداعي الذي ألهم الآخرين كل معاني النُبلِ والسموَّ والتفرّد، فقد عملت فأبدعت، وأعطت فأجزلت، وهنيئاً لوطننا الغالي بمثل هذه النماذج المشرفة من أبنائه القادة الاستثنائيين الذين يضعون الإنسان في عمق اهتمامهم ويسخّرون جميع الإمكانات من أجل سعادته.

وهنأت سموّ الشيخة فاطمة، الفائزين في الفئات الفردية والجماعية، وفئة المؤسسات الداعمة لقضايا المجتمع. وشكرت اللجنة العليا للبرنامج وفرق العمل، وجميع الشركاء من داعمين وإعلاميين متمنيةً سموّها للجميع مزيداً من التوفيق والنجاح في خدمة أوطانهم ونهضتها.

وفي ما يخص الفائزين، فقد شمل برنامج سمو الشيخة فاطمة أوسمة التميز الفردي ضمن فئات عدة، وهي «التميز الثقافي والفني»، و«التميز الإعلامي» و«العلوم والتكنولوجيا المستقبلية» و«المسؤولية المجتمعية» و«السند» و«الأم/الأب/الجد/الجدة المتميز/ة».

وتفصيلاً وضمن «التميز الثقافي والفني»، فاز عباس عصام الأسمر (29 سنة) من الأردن بالمركز الأول.

وفي «التميز الإعلامي»، فازت بالمركز الأول رهف جواد عطية (16 سنة) من الأردن أيضاً.

وبفئة العلوم وتكنولوجيا المستقبل، نال المركز الأول سالم صقر المري (25 سنة - الإمارات).

وضمن فئة المسؤولية المجتمعية، حل بالمركز الأول يزن تيسير الزامل (19 سنة - الأردن).

وضمن فئة السند، نال منذر المزكي - الإمارات - المركز الأول.

وفئة الأم/الأب/ الجد/ة المتميز/ة، نال جائزة الجد المتميز: علي مانع الأحبابي (89 سنة - الإمارات)، وبفئة الجدة المتميزة: لطيفة سالم خليفة (51 سنة - الإمارات). والأم المتميزة: فازت أمل محمد عبدالعزيز (54 سنة - الإمارات).. والأب المتميز: فاز غانم جاسم الحوسني (36 سنة - الإمارات).

وفي فئات العمل الجماعي - الأسر، فاز بالمركز الأول، على صعيد المبادرة المجتمعية المبتكرة (خير جليس - الإمارات)، والمشروع الشبابي المبتكر الفئة الأولى- الثقافة والفنون فاز CRO&KNIT - البحرين - بالمركز الأول. فيما فاز بالمركز الأول بفئة المشروع الشبابي المبتكر الفئة الثالثة - المسؤولية الاجتماعية بسمة للإيواء - مصر.

والأسرة المتميزة، في رعاية أصحاب الهمم - الفئة الثانية فازت سماح هايل رافع - سوريا - بالمركز الأول. والفئة الرابعة - الأسرة المتطوعة، حلت حورية عبد الرحمن الهاجري - الإمارات - بالمركز الأول.

وفي فئات الجهات الداعمة والمبادرة، حلت بالمركز الأول: جامعة العلوم والتكنولوجيا - الأردن - مركز التميز للمشاريع الإبداعية - جهة حكومية.

وفي الجهة الداعمة لقضايا الأسرة، حلت بالمركز الأول مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية - الإمارات- مؤسسة أهلية ذات نفع عام.

والجهة المرشحة فئة الجهة الداعمة لأصحاب الهمم - الإمارات - جهة حكومية حلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالمركز الأول.

والجهة المبادرة بالدعم والرعاية لقضايا الشباب نالت المركز الأول القيادة العامة لشرطة أبوظبي - إدارة الشرطة المجتمعية «كلنا شرطة» - الإمارات. فيما حلت بالمركز الأول ضمن الجهة المبادرة بالدعم والرعاية لقضايا الأسرة (القيادة العامة لشرطة الشارقة).

والجهة المبادرة بالدعم والرعاية لأصحاب الهمم نالت القيادة العامة لشرطة دبي - «مبادرة الخيالة» - الإمارات - المركز الأول. (وام) (وام)

خالد بن زايد: التكريم فوز ل «مؤسسة زايد»

رفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لرعاية سموها للأسرة والطفولة لاسيما أصحاب الهمم، ولما تبذله سموّها من جهود عظيمة وإطلاق المبادرات المحلية والدولية التي تسهم في تعزيز استقرار المجتمعات في العالم، وسعادة الأسر وتماسكها وسلامة أفرادها.

واكد سموّه في تصريح صحفي أن فوز المؤسسة بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في فئة المؤسسات الداعمة لأصحاب الهمم في برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي ضمن 40 فائزاً يمثلون فئات البرنامج لاسيما أن أعداد المترشحين لهذه الدورة تجاوزت المتوقع لتصل إلى 3093 ملف ترشح للبرنامج، بمثابة تكريم للمؤسسّة على جهودها الحثيثة التي أطلقت سلسلة من المبادرات والمشروعات المتميزة لصالح أصحاب الهمم على مستوى الدولة.

وأعرب سموه عن سعادته وفخره برئاسة مجلس إدارة المؤسسّة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتقدم رسالة إنسانيّة هامة بالعمل على تقديم خدمات متطورة للأشخاص أصحاب الهمم واستثمار الموارد والطاقات في بيئة إيجابية لتمكينهم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً بما يناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم والاسهام في زيادة تفعيل أدوار المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية.

وأوضح سموه أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تقدم خدمات متعددة تصل إلى 32 خدمة منها 12 خدمة أساسية و20 خدمة فرعية.