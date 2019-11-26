شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان يخالف الإجماع الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

طالب البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أمس، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيقات في جريمة الاستيطان «الإسرائيلي» على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لميثاق روما، كما دعا البيان المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة البيانات للشركات، التي تعمل في المستوطنات، مطالباً بمقاطعة أية مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات «الإسرائيلية». وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب، في قرار أصدره تحت عنوان: «رفض القرار الأمريكي اعتبار الاستيطان «الإسرائيلي» لا يخالف القانون الدولي» في ختام دورته غير العادية، برئاسة العراق، أن القرار الأمريكي باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني، وأنه يعد مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، في حين شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفد ترأسه زكي أنور نسيبة وزير دولة، في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة.

أكدت دولة الإمارات في كلمتها التي ألقاها نسيبة، أمام المؤتمر، أن الخطوات والقرارات الأحادية من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني، والمنصوص عليها في 54 قراراً صادراً عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 1967، والعمل على تأجيج مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان، الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطرة على صعيد تقويض فرص السلام، وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة.

وقال: «إن اجتماعنا الطارئ يأتي لبحث التطور الخطر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والذي نصّ على اعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي؛ تطور خطر يشكّل مخالفة صريحة للإجماع الدولي حول القضية الفلسطينية، وما نصت عليه القرارات والقوانين الدولية؛ ابتداء من القرار (252) الصادر في عام 1978، وانتهاءً بقرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، والذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو بلا شك يقوّض الجهود الدولية لحل الصراع العربي -«الإسرائيلي»، ويعرقل مساعي إنعاش مسار عملية السلام».

وأضاف: «تؤكد الإمارات موقفها الثابت الداعم للمساعي الرامية للتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل لقضيتنا الفلسطينية مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد».

وأكد أن التطورات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية تحتّم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي الفلسطينية، ورفض الإجراءات المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها إنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية والفلسطينية مع حماية وصون حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال: «كما تؤكد دولة الإمارات أهمية مواصلة جامعة الدول العربية دورها المحوري والهام في دفع جهود حل القضية الفلسطينية؛ من خلال الاستمرار في دعم هذه القضية في المحافل الإقليمية والدولية، والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية أو محاولة فرض أمر واقع تؤثر في سير عملية السلام، وتقوّض فرص إحلال السلام العادل والدائم والشامل المنشود». وضم وفد الدولة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وصالح سيف الشحي نائب مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة.

في الأثناء، حذر مجلس الجامعة في بيانه الختامي من أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية، مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية، يعد تهديداً حقيقياً للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به.

واعتبر المجلس أن القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان «الإسرائيلي»، من شأنها أن تجحف بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب «إسرائيل»، إلى خطوط 4 يونيو 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان إدانته سياسة الاستيطان التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية. ودعا إلى حشد الجهود العربية؛ للعمل مع الشركاء الدوليين، لاتخاذ إجراءات لمحاسبة «إسرائيل» على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية.

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وحذر من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأمريكية الأحادية، لتشجيع الحكومة «الإسرائيلية» على سن تشريعات باطلة وغير قانونية؛ تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان وتهويد القدس.

وأعلن المجلس عزم الدول العربية على اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن، لبدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الاستيطان، كما كلف مجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار. وتقرر إبقاء مجلس جامعة الدول العربية قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: إن إعلان الولايات المتحدة شرعنة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية يعد «تطوراً بالغ السلبية»، وأكد أن الاستيطان يظل نوعاً من الاحتلال وهو باطل طبقاً للقوانين الدولية.

وتابع: إن الإدارة الأمريكية جاءت بوعود كبيرة بتحقيق «صفقة كبرى» تُنهي الصراع وتجعل حلم السلام واقعاً، وما رأينا منها إلا تماهياً كاملاً مع رغبات وتصورات اليمين «الإسرائيلي» في نسخته «الليكودية» المتطرفة، ويبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقاً بعد ثلاث سنوات من المواقف الأحادية، هو إنهاء دور الولايات المتحدة كوسيط أو مرجع في أي عملية سلمية.

من جانبه، لفت وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إلى أن أمريكا تحاول شطب قضية بلاده بصفتها «القضية الأولى للعرب خطوة بخطوة». وأضاف: «شرعنة الاستيطان تهدف إلى هدم القانون الدولي».

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن القضية الفلسطينية في قلب خادم الحرمين الشريفين، وستواصل المملكة دعهما للقضية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وقال: إن مواقف السعودية الراسخة حيال القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، هي مواقف ثابتة.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله ضرورة إعادة النظر في التعامل مع ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات عبر تفعيل الجهود والعمل ضمن دائرة الأصدقاء والحلفاء «ليعلم الجميع بأن ما نطالب به عادل وما نسعى إلى تحقيقه أمر مستحق». وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضعية المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: «استمرار التوسع الاستيطاني ينحدر بنا نحو العنف ويقوض عمليات السلام».

وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من التداعيات التدميرية للمستوطنات على السلام الشامل، ودعا المجتمع الدولي إلى التمسك بعدم شرعية المستوطنات لحماية السلم العالمي، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه.