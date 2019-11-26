لبنان يحقق في اعتداءات أنصار «حزب الله» و«أمل» على المحتجين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

واصل اللبنانيون، أمس الاثنين، احتجاجاتهم المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، وسط دعوات للإضراب والعصيان المدني، وتجمع حشد من المتظاهرين على طريق القصر الرئاسي في بعبدا، للمطالبة بتسريع التكليف وترشيح رئيس «نزيه» للحكومة، عقب ليلة عنيفة شهدت مواجهات مع ميليشيات «حزب الله» وحركة «أمل» قرب جسر الرينج وسط بيروت، أوقعت العديد من الجرحى، واستدعت تدخل الجيش لفض المواجهات، فيما فتح المدعي العام اللبناني غسان عويدات تحقيقاً في اعتداءات هذه الميليشيات على المتظاهرين، في حين أعاد الجيش فتح طرق أغلقها المحتجون بالقوة في عدد من المناطق اللبنانية.

وكان المحتجون قد قطعوا الطرقات منذ مساء الأحد في بيروت، والطرق التي تصل بيروت بالمناطق شمالاً وجنوباً وبقاعاً، بما فيها جسر الرينج والمنطقة المحيطة به وسط بيروت والذي شهد ليل أمس الأول مواجهات بالأيدي ورمياً بالحجارة بين المعتصمين وميليشيات تابعة ل «حزب الله» وحركة «أمل» أصروا على فتح الطريق، وهو ما دفع قوى الأمن والجيش للفصل بينهما بعد استعمال القنابل المسيلة للدموع، حيث أسفرت المواجهات عن سقوط 10 جرحى نقلوا إلى المستشفيات، في وقت أوقفت مخابرات الجيش اللبناني عدداً من المتظاهرين على خلفية محاولة قطع الطرقات، لكنها أطلقت سراح البعض في منطقة بيروت، كما أفرجت عن أربعة شبان أوقفوا صباحاً في صيدا، وأبقت على واحد فقط من جنسية غير لبنانية تبين أن بحوزته آلة حادة. وكان قد وصل قبل منتصف الليلة قبل الماضية عشرات من عناصر هذه الميليشيات إلى جسر الرينج، وأطلقوا هتافات مؤيدة لأمين عام الحزب حسن نصرالله، وحليفه رئيس حركة أمل ورئيس البرلمان نبيه بري. فرد المتظاهرون بهتافاتهم المعتادة «ثورة سلمية»، وأنشدوا النشيد الوطني. لكن التوتر تصاعد عندما بدأ القادمون يطلقون الشتائم ويهددون المتظاهرين أمام كاميرات محطات تلفزيونية محلية بقيت في بث مباشر على مدى أكثر من ثلاث ساعات. وعلى الأثر، عملت وحدات من الجيش وقوى الأمن على تشكيل درع بشري للفصل بين الطرفين، لكن الاستفزازات من الجانبين تصاعدت. وألقى المهاجمون الحجارة على العسكريين والمتظاهرين والإعلاميين في المكان. وأظهرت تقارير إعلامية عشرات السيارات والمحال التجارية التي تعرضت للتكسير والتخريب، مشيرة إلى أن المهاجمين حطموها. وذكرت مصادر قضائية أن النائب العام اللبناني باشر تحقيقاته في اعتداءات عناصر ميليشيات حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين. وكلف عويدات الجهات القضائية في بيروت وشرطة وسط العاصمة بالمباشرة في التحقيقات، كما أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية والعسكرية لتزويده بالمعلومات المتوفرة لديها بخصوص الحادثة. وطلب القضاء جمع كل كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة وتفريغ محتواها. وبدأت الأجهزة الأمنية الاستماع إلى إفادات العسكريين والمدنيين الذين أصيبوا في اعتداءات ليلة الأحد.

في غضون ذلك، أكدت مصادر مواكبة أن الدعوات إلى الإضراب العام شهدت استجابة في بعض المدن اللبنانية، وعلى رأسها صيدا وطرابلس، فيما فتحت بعض المصارف والمدارس أبوابها في العاصمة بيروت. وكان الحراك الشعبي دعا، فجر أمس، إلى الإضراب. وقال في بيان: «إن القوى السياسية المهيمنة تفعل المستحيل لإعادتنا إلى انقسامات، كانت هذه الثورة قد دفنتها في الساحات». وأضاف: «نواجه محاولات قوى السلطة البائسة بمزيد من التضامن والإصرار والتمسك بأهداف ثورتنا السلمية».