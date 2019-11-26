العراق: الجيش ينسحب من ذي قار.. وإصابة 11 عسكرياً في بغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، أمس، في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الجنوب، للمطالبة بإسقاط النظام ومحاسبة الفاسدين ومنع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وتجددت المسيرات وعمليات قطع الطرق والجسور في إطار تصعيد لافت لفعاليات العصيان المدني، على نحو دعا إلى سحب القوات العراقية من شوارع محافظة ذي قار، في حين أعلن الجيش العراقي عن إصابة 11 من منتسبيه جراء استهدافهم بقنابل يدوية وزجاجات «المولوتوف» في وسط بغداد، ودعت نقابة المعلمين إلى تنظيم تظاهرة موحدة في بغداد والمحافظات غداً الأربعاء.

وذكرت مصادر عراقية أن قائد شرطة محافظة ذي قار أصدر أمراً يقضي بسحب كافة أفراد قوات مكافحة الشغب من شوارع المحافظة. وأكدت أن قوى الأمن تتمركز على الحدود الإدارية في الناصرية. وكان محتجون أقدموا على اقتحام مبنى قائم مقامية قضاء الدواية شمال الناصرية، وعمدوا إلى إحراقه. وطالب المحتجون بإقالة المسؤولين الفاسدين. كما أحرق المتظاهرون منزل عضو مجلس النواب السابق عن حزب الدعوة خالد الأسدي. وسيطر المحتجون على جسر الثورة في الحلة بمحافظة بابل جنوب بغداد.

وفي محافظة البصرة، انطلقت أمس مسيرة طلابية بمشاركة كل الجامعات والمعاهد في المحافظة، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة والقضاء على الفساد.

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وقالت مصادر عراقية: إن المتظاهرين قطعوا معظم الطرق والتقاطعات الرئيسية في البصرة والنجف. كما استمر قطع جسري الزيتون والنصر في الناصرية. واستفاق العراق، أمس، على حصيلة دامية لمحتجين سقطوا في مناطق الجنوب تحديداً، إثر مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين. فقد أعلن مسؤولون عراقيون، مساء الأحد، مقتل 13 محتجاً جنوب العراق خلال ال 24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس. وقال المسؤولون الأمنيون ومسؤولون بالمستشفيات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم: إن 7 متظاهرين قتلوا في محافظة البصرة جنوب البلاد، الأحد، قرب ميناء أم قصر.

ومن جانبها، اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية قوات الأمن باستخدام «العنف المفرط» في مواجهة الاحتجاجات الشعبية في البلاد، وهو ما تسبب بمقتل 11 متظاهراً وإصابة 289 آخرين بجراح في الفترة من ال 21 إلى ال 24 من نوفمبر الجاري. وأوضحت المفوضية في بيان أن العنف تسبب بمصرع سبعة متظاهرين وإصابة 131 آخرين في محافظة ذي قار، إضافة إلى مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 90 في محافظة البصرة، فضلاً عن مصرع شخص واحد وإصابة 68 آخرين بجراح في تلك الفترة.

وقالت المفوضية: إنها رصدت اعتقال 187 متظاهراً، بينهم 93 شخصاً من العاصمة بغداد، والبقية من محافظات البصرة وذي قار وكربلاء». في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف، عن إصابة 11 عنصراً من القوات الأمنية جراء استهدافهم بقنابل «المولوتوف» وسط بغداد. وقال خلف: إن «مجموعة خارجة عن القانون استهدفت القوات الأمنية بقنبلة يدوية في منطقة حافظ القاضي، وهو ما أدى إلى سقوط 11 جريحاً، رافقها استخدام قناني المولوتوف».

إلى ذلك، دعت نقابة المعلمين العراقيين، أمس في بيان، الطواقم التربوية والتعليمية إلى الاستمرار بالتظاهر السلمي، وتنظيم تظاهرة موحدة تنطلق من فروعها في بغداد والمحافظات يوم غد الأربعاء.