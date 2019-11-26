نجوم السباقات العالمية يشاركون في ماراثون «أدنوك أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق العد التنازلي لفعاليات النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي يقام في 6 ديسمبر المقبل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تزامناً مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني ال48، في واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى الدولة، ومن بين أغلى السباقات العالمية.

وأكملت اللجنة المنظمة للماراثون كافة التحضيرات التنظيمية للحدث المرتقب الذي يتضمن سباقات متنوعة تشمل السباق الرئيسي لمسافة 42.2 كيلومتر، إلى جانب السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 10 و5 و2.5 كيلومتر، بأهداف تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة والاهتمام بها، وجعلها أولوية ونمط حياة يومية، دعماً للخطط الرامية لتقديم المبادرات النموذجية والمساهمة الفاعلة في تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية ودور الأنشطة الرياضية، وانعكاسها الإيجابي على الصحة واللياقة البدنية لعموم فئات المجتمع.

وسينطلق مسار ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيسي لشركة «أدنوك»، ويمتد باتجاه كورنيش أبوظبي، مروراً بالقرية التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر الأمواج، ومن ثم الالتفاف حول «المارينا مول» وصولاً إلى القرية الرياضية الواقعة خلف المقر الرئيسي لشركة «أدنوك»، وإلى شارع الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن؛ أحد أبرز المعالم التاريخية الشاهدة على مسيرة التقدم والنهضة الشاملة لأبوظبي منذ القرن الثامن عشر، ومن ثم العودة باتجاه خط النهاية الجديد للسباق على كورنيش أبوظبي.

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وسيقوم المسار بتغطية أبرز معالم نهضة أبوظبي العمرانية والتراثية والثقافية والسياحية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز ماراثون أدنوك أبوظبي وهي الأكبر في العالم أكثر من 388,000 ألف دولار أمريكي، وسيحصد بطل فئتي الرجال والسيدات 100 ألف دولار، في السباق الرئيسي لمسافة 42.2 كيلومتر، إلى جانب الجوائز الأخرى المخصصة لأبطال السباقات المجتمعية مصاحبة للحدث لمسافات 10 و5 و2.5 كيلومتر.

ويشارك في الحدث العالمي المرتقب وفي السباق الرئيسي لمسافة 42.2 كيلومتر، نخبة من العدائين العالميين ونجوم السباقات العالمية للمسافات الطويلة، أبرزهم عن فئة الرجال العداء الكيني ماريوس كيبسيريم، الذي توج بلقب الماراثون العام الماضي، قاطعاً المسافة في زمن 2:04:04، كما نجح في تحقيق لقب ماراثون روتردام 2019، كما تضم القائمة العداء الإثيوبي أبرهة اسيفا، بطل ماراثون باريس 2019، والكيني اموس مايتي بطل ماراثون فراكفورت 2018، والكيني دانييل جاتيرو بطل ماراثون فينيسيا 2019، والإثيوبي ديربي روبي ميلكا الذي توج بلقب ماراثون ايندهوفن 2015، والكيني ديكسون تشومبا المتوج بألقاب ماراثون شيكاجو 2014، ونصف ماراثون سان ديجو 2014، إلى جانب ماراثون طوكيو 2018، كما يوجد الإثيوبي فيكادو جيرا تيفيري بطل ماراثون مراكش 2019، إلى جانب الكيني جيفري بيجو الحائز لقب ماراثون بادوفا الإيطالي.

وفي فئة السيدات تشارك الكينية فيفيان كيبلاجات، بطلة ماراثون ميلانو لعامي 2018 و2019، إضافة إلى يونيس تشومبا تشيبيتشي من البحرين، الحائزة المركز الثاني في ماراثون أدنوك أبوظبي 2018، والمرتبة الثانية في ماراثون هونج كونج 2019، وحاملة الميدالية الفضية في سباق مسافة 10000 متر في دورة الألعاب الآسيوية 2018، والبطولة الآسيوية لألعاب القوى 2015.