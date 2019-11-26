محاضرة تناقش «فقه النقود» في ندوة الثقافة بدبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي مساء أمس الأول، محاضرة بعنوان: «فقه النقود والمعاملات في الإسلام.. مجموعة عبدالله بن جاسم المطيري أنموذجاً»، ألقاها د. عاطف منصور أستاذ المسكوكات والآثار المصرية، عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم، بحضور بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم عضو مجلس الإدارة، المدير الإداري، وجمال الخياط عضو مجلس الإدارة، المدير المالي، وعبدالله المطيري، والمهندس رشاد بوخش، ود. شهاب غانم ونخبة من المهتمين.

وقدم للمحاضر عبد الرزاق العبدالله الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة دبي الإسلامية الإنسانية، وذكر أن التعاملات الاقتصادية في عملية البيع والشراء كانت تتم بالمقايضة، من حنطة بشعير أو قمح، أو ما إلى ذلك من الزروع، خاصة في المجتمعات البدائية، وأنه منذ قيام الدولة الإسلامية أقر الرسول صلى الله عليه وسلم، استعمال الدراهم الساسانية الفارسية، وفي عهد الخلافة الراشدة بدأ تعريب النقود في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي الدولة الأموية بدأ سكّ العملة الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان.

وذكر د. عاطف منصور أن النقود حظيت باهتمام خاص في الدولة الإسلامية، كما اهتمت الشريعة الإسلامية بها في ميدان العبادات والمعاملات، وذلك لاتصال النقود بالزكاة والصداق والعقود والوقف والديات وغيرها.

وأضاف منصور أن النقود لعبت أيضاً دوراً مهماً في العصر الإسلامي ليس باعتبارها أداة مهمة في النظام الاقتصادي فحسب؛ بل باعتبارها الجهاز الإعلامي الحكومي الذي يقوم الآن، مقام وسائل الإعلام الحديثة المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحف ومجلات وغيرها؛ لما تتمتع به من سرعة تداول وسعة في الانتشار. كما كانت تمثل أهم شارات الملك والسلطان التي حرص على اتخاذها الخلفاء والحكام بعد اعتلائهم سدة الحكم.

وقال منصور إن الفقه كان له أثر كبير في النقود من حيث الشكل والمضمون والقيمة وأسعار الصرف والتداول، وهذا ما وجد في مجموعة الباحث عبدالله المطيري التي صنفت في عشرة مجلدات تغطي الإطار الزمني والجغرافي للحضارة الإسلامية من المحيط الأطلسي إلى حدود الصين شرقاً، ومن أواسط أوروبا شمالاً إلى أواسط إفريقيا جنوباً، عبر ما يزيد على ثلاثة عشر قرناً. وأشار منصور إلى أن الفقهاء انطلقوا في وضع الأحكام الفقهية المناسبة لكل نظام نقدي، وفقاً لتغير الظروف والأحوال في المجتمع الإسلامي، وتعلقت هذه الأحكام الفقهية بالنقود من حيث الشكل والمضمون والقيمة والتداول وأسعار الصرف. وعرض المحاضر نماذج متنوعة من العملات والنقود التي وردت أمثلة عنها في الفقه الإسلامي.