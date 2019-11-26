شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي: خريطة طريق لأول 50 يوماً من اتفاق السلام في جوبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

أكد نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن خريطة طريق ستعد في ال50 يوماً الأولى لتنفيذ اتفاق السلام في جوبا، وأن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أكد أنه ليس هناك أي تمديد آخر بشأن تشكيل الحكومة.

وأعرب دقلو عن تفاؤله بالوصول إلى سلام خلال المئة يوم، و«تشكيل الحكومة لينعم الشعب في الجنوب بالسلام والاستقرار».

وقال دقلو في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس جنوب السودان في القصر الرئاسي بجوبا، إن سلفاكير أكد جاهزيته، لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مدينة عنتيبي الأوغندية.

وكان كل من رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قد عقدوا قمة ثلاثية في عنتيبي، تناولت الترتيبات الأمنية، وتشكيل الحكومة في جنوب السودان.

وكشف دقلو عن لجنة عسكرية سودانية مختصة بمتابعة «معسكرات التدريب»، وأن ملف الترتيبات الأمنية هو الملف الشائك الآن، وأشار إلى أن اللجنة ستكون موجودة في جوبا لمتابعة المعسكرات، ورفع تقريرها لمجلس السيادة.

ولفت دقلو إلى أن الوفد السوداني سيجري لقاءات مع اللجان المشتركة بين الطرفين في جنوب السودان للوقوف على المشاكل والمعوقات بهدف تذليلها. ويضم الوفد المرافق لحميدتي، الفريق الركن ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي، وعائشة موسى، ومحمد الفكي سليمان، ووزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي.

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في الأثناء، أجرى رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، أمس الاثنين محادثات في العاصمة الإريترية أسمرا مع الرئيس أسياس أفورقي تركزت على العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في البلدين.

وقال السفير إبراهيم إدريس، إن زيارة حمدوك تعتبر الأولى لإريتريا بعد تعيينه رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الإريتري ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسهيل حركة النقل والتجارة، فضلاً عن مناقشة مساهمة إريتريا في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالسودان.

وأكد أفورقي دعم بلاده للحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان من أجل عبوره إلى بر الأمان.

في جهة أخرى، قررت لجنة إرجاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية، إرجاعهم فورًا إلى وظائفهم التي كانوا يعملون بها قبل أن تطالهم يد الفصل من قبل النظام البائد في الفترة ما بين يونيو/حزيران 1989 وحتى العام الماضي.

وأعلن عضو اللجنة، وكيل وزارة الإعلام الرشيد يعقوب في مؤتمر صحفي عقده، أمس، أن اللجنة استثنت من هؤلاء المفصولين الذين وصلت أعمارهم إلى سن للمعاش وهي 65 عاماً حيث سيتم توفيق أوضاعهم.

ودعا الرشيد المفصولين للالتحاق بوظائفهم السابقة فورًا ومن غير أي شروط مسبقة وبنفس درجة زملائهم السابقين مع التزام الدولة بتعويضهم مادياً عن كل السنين السابقة التي فقدوا فيها وظائفهم.

وأشار إلى أنه حتى الذين توفوا سيتم رد اعتبارهم بتسوية حقوقهم المادية لصالح ورثتهم، ونبه الذين تمت حل وحداتهم التي كانوا يعملون فيها بالتوجه إلى مجلس الوزراء ابتداء من أمس.