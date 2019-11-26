ترامب يطرد وزير البحرية دفاعاً عن ضابط ارتكب تجاوزات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر الأحد، الرئيس رونالد ترامب بعد إقالته في إطار خلاف بشأن تدخل الرئيس الأمريكي لوقف قرار بخفض رتبة ضابط من قوات النخبة ارتكب تجاوزات. وتمّت إقالة سبنسر من المنصب المدني كوزير للبحرية، بعدما أشارت معلومات إلى أن تدخل ترامب في قضايا تأديبية أثار غضب القيادة العسكرية الأمريكية. وقال سبنسر في رسالة: «لم أعد أشارك القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي عينني المفاهيم نفسها فيما يتعلّق بالمبادئ الأساسية للنظام العام والانضباط». وأضاف «أعلن من هنا انتهاء مهامي كوزير البحرية». ويرتبط الخلاف بمصير إدوارد غالاغر الذي اتّهم بارتكاب جرائم حرب في قضية حساسة، لكنه أدين بجريمة أقل خطورة. وقال ترامب في تغريدة الأحد إن البحرية تعاملت «بشكل سيء للغاية» مع غالاغر. وأشار إلى أنه طلب من سبنسر الاستقالة على خلفية القضية، وبسبب ما اعتبره الرئيس فشله في التعامل مع مسألة ضبط تجاوز الميزانية.

وقال الرئيس إن غالاغر سيبقى في القوات الخاصة لسلاح البحرية «نيفي سيلز»، مؤكداً أن «إيدي (غالاغر) سيتقاعد بسلام مع جميع مرتبات الشرف التي حصل عليها».

من جهته، طلب وزير الدفاع مارك إسبر «استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر بعد فقدان الثقة به لافتقاره إلى الصدق بشأن محادثات مع البيت الأبيض تتعلق بالتعامل مع قضية الضابط في القوات الخاصة ايدي غالاغر»، بحسب بيان للوزارة.

على صعيد آخر، كرّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكلب البطل «كونان» الذي ساعد الجيش الأمريكي في عملية أدت إلى مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا.

وقال ترامب، أثناء مراسم التكريم التي نظمت في حديقة الورود بالبيت الأبيض، «هذا هو كونان. من المحتمل أنه أشهر الكلاب في العالم حالياً». وأكد ترامب أنه منح الكلب ميدالية ولوحة تذكارية.

Advertisements

وكان الرئيس الأمريكي كرم «كونان» عن طريق نشر صورة له على «تويتر» ومنحه وساماً. ووصف ترامب الكلب حينذاك ب«بطل أمريكا» و«الرائع والموهوب».

وقال ترامب إن كونان طارد البغدادي داخل نفق مسدود لجأ إليه زعيم «داعش» وقتل فيه نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى إصابة الكلب بجروح طفيفة.

من جهة أخرى، وصف السفير الأمريكي لدى برلين تصريحات المسؤولين الألمان الذين عقدوا مقارنة بين خطر أنشطة التجسس الأمريكية والصينية بأنها «إساءة» للقوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا. ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل قوله إن «المزاعم الأخيرة من مسؤولين ألمان كبار بأن الولايات المتحدة تتساوى مع الحزب الشيوعي الصيني هي إساءة للآلاف من القوات الأمريكية التي تساعد على الحفاظ على أمن ألمانيا».

ولم يحدد السفير الأمريكي مسؤولين ألمان بعينهم، وإن كانت تصريحاته تأتي بعد أيام من دفاع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن قرار بلاده بشأن عدم فرض حظر على شركة هواوي الصينية للإلكترونيات، قائلاً إن برلين لم تفرض حظراً على الشركات الأمريكية في أعقاب اتهامات التجسس التي وجهت إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية عام 2013.

(وكالات)