4000 زائر و100 شخصية ملهمة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

برعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) انطلق أمس، مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2019 في مركز إكسبو الشارقة.

واستقطب المهرجان في دورته الثالثة التي تستمر على مدار يومين، جمهوراً ضم أكثر من أربعة آلاف مشارك، فضلاً عن أكثر من 100 شخصية ملهمة، إلى جانب باقة متنوعة من ورش العمل للشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين.

يجمع هذا المهرجان تحت مظلته نخبة من المتحدثين أهمهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسسة والرئيسة التنفيذية في «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، ومؤسِّسة مؤسسة «حلقة الأمل»، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كي بي دبليو فينتشرز»، والفنان العالمي ورائد الأعمال المجتمعي المغني الحائز جائزة «جرامي» آكون.

ويهدف المهرجان بشكل أساسي هذا العام إلى توجيه الحضور في سعيهم الداخلي، وإلهام الجيل القادم من صناع التغيير العالميين، وتوفير منصة فعالة لرواد الأعمال للانطلاق بأعمالهم لآفاق جديدة محلياً وعالمياً.

ويحضر المهرجان أيضاً عدد من الشخصيات البارزة في مجتمع الأعمال وهم: الدكتورة شيفالي تساباري، معلمة الحكمة وخبيرة العلاقات الشهيرة وإحدى الكاتبات الأكثر مبيعاً وفقاً لمجلة «نيويورك تايمز»، وفيشين لاخياني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايندفالي، وصاحب كتاب «سر العقل الاستثنائي»، وجيم كويك الرئيس التنفيذي لشركة «كويك ليرننج»، مؤسس شركة «سوبرهيرو يو».

وقالت نجلاء المدفع المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يتوجه «شراع» برسالة بالغة الأهمية إلى مجتمعات ريادة الأعمال حول العالم، حيث تدعوهم إلى تفادي النمو المتهور، والتركيز بدلاً من ذلك على اكتساب فهم شامل لمتطلبات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولهذا علينا التركيز على تأسيس شركات تدعم المجتمع عبر توفير وظائف تضمن لهم عيش حياة كريمة ».

وشهد المهرجان شراكة مميزة مع شركة «مايند فالي» العالمية لإطلاق «مايند فالي لايف» الأولى على مستوى الشرق الأوسط، حيث يحظى الحضور بفرصة التركيز على رحلة النمو الشخصي والتطوير الذاتي.

وعلاوة على ذلك، اشتملت المرحلة الأولى من مسابقة عرض المشاريع في إطار المهرجان، على مشاركة 100 شركة تكنولوجيا ناشئة من جميع أنحاء المنطقة، تتنافس للفوز بجائزة 100 ألف درهم.

وقالت إيمان محمد المحمود مديرة التخطيط الاستراتيجي والشراكات في مركز «شراع»، إن المهرجان شهد حضور أكثر من 4000 زائر ومتحدث بنمو يزيد على 33% في الدورة السابقة. وأضافت المحمود أن برامج وفعاليات «شراع» تتنوع لكي تخدم كافة رواد الأعمال الموجودين في الإمارة، مؤكدة أن المركز يركز على رواد الأعمال أصحاب المشاريع التكنولوجية، حيث يستفيد من برامج رواد أكثر من 25 جنسية، مشيرة إلى أن نسبة 53% من رواد الأعمال المسجلين في «شراع» من السيدات.

ويزخر اليوم الثاني من المهرجان بكلمات رئيسية يلقيها مشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كانو»، ومنى القرق مديرة أعمال التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة القيادات العربية الشابة، وأريج الشكر، مديرة صندوق الواحة الاستثماري في البحرين، وكريس جاردنر مؤلف كتاب السيرة الذاتية الشهيرة «البحث عن السعادة»، وجوناس كيلبيرج المؤسس المشارك لمنصة «سكايب»، وآرلان هاملتون المؤسسة والشريكة المنتدبة لشركة «باكستيج كابيتال».