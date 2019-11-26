القرقاوي: حكومتنا شابة.. لا تترقب بل تعمل وتنجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تجسّد توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لتعزيز الأسس التي قام عليها الاتحاد، وترسيخ التكامل الحكومي اتحادياً ومحلياً؛ لتحقيق المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.

وقال القرقاوي، في الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي انطلقت في العاصمة أبوظبي، أمس: «تمثل الاجتماعات السنوية الملتقى الأكبر لأصحاب القرار في الدولة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، والمنتدى الذي يضم أبناء الوطن؛ لتوحيد الجهود وإيجاد حلول للتحديات وإطلاق المبادرات، وتوظيف المقدرات الوطنية في تحقيق الإنجازات».

وأضاف: «إن الدورة الحالية تتضمن محاور ومواضيع نوعية، ومستهدفات تعمل لتحقيقها فرق عمل حكومة الإمارات؛ تجسيداً لوصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، بتعزيز البيت المتوحد، والوصول بدولة الإمارات إلى الرقم واحد».

وتابع: «يجتمع 500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه الدولة وخططها وطموحاتها المستقبلية؛ لأن قيادتنا لديها طموحات، وشعبنا لديه تطلعات، ولدينا أمانة وتكليف من قادتنا بترسيخ تفوق دولة الإمارات».

وقال: «نودع عاماً حافلاً بالمنجزات، ونستقبل عاماً جديداً مملوءاً بالتطلعات، نجتمع قبل أيام من عيدنا الوطني الثامن والأربعين؛ لنستذكر أنه قبل 48 عاماً من اليوم، وقبل الثاني من ديسمبر 1971 بأيام، كانت هناك فرق عمل تصل الليل بالنهار؛ لإنجاز مشروع الاتحاد؛ دورنا أن نعمل سوياً فريق عمل واحداً، نعمل بالروح نفسها، برؤية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد، وإخوانه أصحاب السموّ حكام الإمارات، بتوجيهات وقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، لصناعة المستقبل لخمسين عاماً قادمة».

وأكد القرقاوي، أن دولة الإمارات اليوم، ليست كما كانت قبل خمس سنوات أو عشر، والعالم بعد خمس سنوات، لن يكون كعالم اليوم الذي تفوقت فيه دولة الإمارات. مشيراً إلى أن الاجتماعات السنوية، تناقش تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل، بروح الفريق الواحد وأصحاب الهدف الواحد وإخوة البيت الواحد؛ لرسم الخطط وتطوير الرؤى لمواجهة التحديات.

وأضاف: «نعيش اليوم تحت ظل قيادتنا، في دولة هي الأفضل إقليمياً والأكثر تنافسية عالمياً، الإمارات تتفوق في 100 مؤشر تنموي إقليمياً، وتتصدر خمسين مؤشراً عالمياً، لدينا أفضل بنية تحتية، وتقدمنا في التنافسية العامة إلى المركز الخامس على مستوى العالم».

وأضاف: «نعيش اليوم في دولة تعد الأكثر ارتباطاً بقارات العالم؛ عبر 880 ألف حركة جوية سنوياً، وأكثر من 130 مليون إنسان يمرون عبر مطاراتنا كل عام، ندير موانئ خارجية أكثر من أي دولة أخرى، وخطوطاً ملاحية تجارية في قلب حركة التجارة الدولية، ولدينا حضور استثماري استراتيجي في أكثر من خمسين سوقاً عالمية، نستضيف أكبر المراكز المالية في المنطقة، ولدينا صناديق سيادية أكبر وأكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، ونستقطب أكثر من 22 مليون سائح سنوياً، أكثر من أي دولة في المنطقة».

وتابع: «نحن ثاني أكبر اقتصاد عربي؛ لكننا أكثر اقتصاد عربي توازناً واتزاناً وجذباً للاستثمارات وتعدداً في القطاعات، ونحن الدولة الأولى في جذب المواهب، والدولة الأكثر بناءً وتعميراً ومشاريع، والدولة الأسرع في تبني التكنولوجيا، ونحن الدولة الأولى عربياً وإسلامياً في برامج الفضاء، والوحيدة التي ستصل إلى المريخ، والدولة التي تملك أكثر صناعة عسكرية تطوراً في المنطقة العربية، والدولة التي تملك خطوطها الوطنية مجتمعة أكبر أسطول طائرات في العالم، وأكثر مطار دولي ازدحاماً».

وقال: «نحن أصحاب منظومة التميز الحكومي الوحيدة المعتمدة عالمياً من أكبر المنظمات الدولية، ونحن الحكومة الأكثر تبنياً للتكنولوجيا، والحكومة الأكثر مرونة تشريعياً، والحكومة الأولى التي تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي ووزراء لمهارات وتكنولوجيا المستقبل، والحكومة الأكثر شباباً في المنطقة، والحكومة التي دربت أكثر من 10 آلاف مسؤول حكومي أجنبي في عام واحد فقط، والحكومة الوحيدة التي لديها رؤية واضحة لخمسين سنة مقبلة».

وأضاف: «إن حركة العالم ومتغيراته أسرع بكثير مما نعتقد، فنحن في عالم الصعود فيه سريع، والتراجع فيه سريع أيضاً، ودولة الإمارات تسعى للكمال والتميز، وحكومتها تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالمياً».

وتطرق القرقاوي، إلى عدة تحديات محورية، تتطلب تطوير معالجات استباقية لها، مع مضي دولة الإمارات في مسيرتها التنموية. مشيراً إلى أن أهم التحديات التنموية اجتماعياً، تتمثل في التوطين؛ إذ تشهد الإمارات كل عام تخريج 25 ألف مواطن، ما يطرح تحدي توفير 250 ألف وظيفة خلال العشرية المقبلة.

وقال: إن نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص أقل من 5%، وإجمالي المواطنين من القوى العاملة في الدولة أقل من 10%، وهذا التحدي الذي أشار له صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في رسالة الموسم، يتطلب تكامل الجهود وتضافرها؛ لوضع حلول هيكلية طويلة الأجل. وأشار إلى تحديات اقتصادية عدة، تتطلب تعزيز التكامل والتنسيق، وتطوير خطط اقتصادية موحدة، ومواءمة التوجهات الاقتصادية في مختلف المستويات الحكومية؛ مثل: وجود نحو 40 منطقة اقتصادية حرة في الدولة، ما يتطلب تطوير توجهات لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.

وقال القرقاوي: «إن تجربة الإمارات في العمل الحكومي، أصبحت نموذجاً يحتذى في كثير من دول العالم؛ في السياحة والتجارة والموانئ والمطارات والتسهيلات الاستثمارية، ما يحتم علينا أن نطور أداءنا ونوحد جهودنا؛ لترسيخ تنافسيتنا، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم؛ عبر توحيد وتنسيق التوجهات الاقتصادية والتركيز على المشاريع الحيوية الاستراتيجية والاستفادة المثلى من مواردنا المالية الوطنية».