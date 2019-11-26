برشلوني ومدريدي يزينان النجمة السادسة للماتادور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاء طعم نهائي كأس ديفيس لهذا العام الذي انتهى بفوز منتخب إسبانيا باللقب للمرة السادسة على حساب كندا 2- صفر مختلفا، لأن نجم برشلونة جيرارد بيكيه سجل نجاحه المهني في إدارة البطولة عبر شركته كوزموس ليقود نادال (33 عاماً)، مشجع ريال مدريد الأول، فريقه بعد فوزه في مبارياته الثماني وآخرها أمام الكندي الشاب دينيس شابوفالوف بنتيجة 6-3 و7-6 لأول لقب لمنتخب الماتادور منذ 2011.

وعبر نادال عن تقديره لجهود زميله روبرتو باوتيستا الذي توفي والده أثناء البطولة. وفي ظل تأخر العديد من المباريات، بعضها امتد بعد الساعة الرابعة فجراً، ودور المجموعات المعقد والحضور الجماهيري الضعيف في بعض المواجهات فهناك مساحة كبيرة للتطور إذا ما بقي مبلغ 80 مليون دولار الذي تستثمره شركة بيكيه في البطولة سنوياً مستمرا. وعلق مشجعون على الفوز: برشلوني يدير البطولة ومدريدي يحسم اللقب في الملعب.