شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات متعددة بشأن «تحت التدقيق».. و«حساب المواطن» يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن، أن “تحت التدقيق” تعني أن المستفيد قام بإدخال معلومات الآيبان البنكي من خلال البوابة الإلكترونية، وبدأت عملية التحقق لمطابقة الحساب البنكي مع بيانات هوية المستفيد الرئيسي.
جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، على تساؤلات عدد من المستفيدين عبر حساب خدمة العملاء، استفسروا فيها عن معنى “تحت التدقيق”.
وأضاف البرنامج أنه في حال تم إضافة الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 نوفمبر سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر ديسمبر.
يذكر أن برنامج حساب المواطن، كان قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%.
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