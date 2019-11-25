شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من رسائل مجهولة المصدر بشأن اكتتاب «أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية المواطنين والمقيمين بعدم الاستجابة للإعلانات والاتصالات غير المرخصة ومجهولة المصدر. وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنه يتوجب على عملاء البنوك عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي جهات غير رسمية أو الاستجابة للاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعو للاكتتاب في “أرامكو” أو غيرها، وتطلب البيانات الشخصية والأرقام السرية.

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