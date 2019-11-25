شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معتمر أفغاني بمكة.. سقط من على قمة جبل غار حراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي مساء الاثنين معتمر “ستيني” بالعاصمة المقدسة، إثر سقوطه أثناء نزوله من قمة جبل غار حراء.

وعلى الفور، باشرت الشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر الواقعة بعد تلقي بلاغ عن سقوط معتمر من الجنسية الأفغانية في العقد السادس من العمر.

وتدخلت فرق الإنقاذ الدفاع المدني لإنزال المعتمر من مكان سقوطه، وبعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر، تبيّن أنه فارق الحياة، رحمه الله.