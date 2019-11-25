إعادة إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أكدت وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين إطلاق صاروخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

واضافت الوحدة ان الصاروخ سقط فيما يبدو في مكان مفتوح في منطقة إشكول،بحسب صحيفة"تايمز اوف إسرائيل".

ولم تشر الوحدة إلى ما إذا كان سقوط الصاروخ قد اسفر عن ضرار مادية أو خسائر بشرية.

ويأتي اطلاق الصاروخ بعد فترة هدوء عقب عدة أيام من الهدوء النسبي على جبهة غزة في أعقاب المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيةيومي 13-12 الشهر الجاري ، بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي بهاء أبو العطا ، وهو قيادي بسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد .

Advertisements

وخلال المواجهات ، أطلقت حركة الجهاد حوالي 450 صاروخًا وقذيفة هاون على اسرائيل ، التي ردت بالعديد من الضربات الانتقامية في غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قتل 34فلسطينيا بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات، فيما أصيب نحو 110 آخرين بينهم 46 طفلا و20 سيدة خلال هذه المواجهات.