الدوحة حبيسة قاعدتين!









اسماء السيد - نصر المجالي: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاء بلاده من تشييد القاعدة العسكرية الجديدة في قطر، معلنا أنه أطلق عليها اسم القائد العربي "خالد بن الوليد". وبهذه القاعدة تكون قطر منشطرة بين قاعدتين كبيرتين حيث هناك قاعدة (العديد) الأميركية الضخمة.

وزار أردوغان في مقر القوات المشتركة التركية القطرية، على هامش زيارته التي امتدت يوما واحدا للدوحة، يوم الاثنين، معلنا أن القاعدة التركية في قطر، "أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى".

استقرار وسلام

وأشار إلى أن هدف "قيادة القوات التركية القطرية المشتركة"، هو "الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس قطر فحسب"، قائلا إنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة".

وقال أردوغان: "المطالبون بإغلاق القاعدة التركية (في الدوحة) لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة".

وأكد أردوغان على أن قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، "هدفها الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمته وليس قطر فحسب".

وأوضح أن المشاريع المشتركة مع قطر، في المجال العسكري والأمني والصناعات الدفاعية، تشكل العمود الفقري للعلاقات الثنائية.

وخاطب أردوغان الجنود الأتراك قائلا: "أنتم أبرز مثال على تعاوننا متعدد الأوجه في هذا المجال، فأنتم متواجدون على هذه الأراضي من أجل تعزيز القدرات الدفاعية لقطر، من خلال تحديث مؤسساتها العسكرية، وتنويع التعاون على صعيد التدريب والتعليم العسكري، والمناورات".

اسهامات

وتابع: "أنتم في قطر من أجل المساهمة في السلام الإقليمي والعالمي، في مرحلة تتسم بتصاعد التوترات". وأردف: "لقد قدمتم إسهامات هامة للقوات المسلحة القطرية، من خلال التدريبات والمناورات المشتركة، منذ العام 2015".

وأضاف "عبر وجودكم، أصبحتم صمام أمان واستقرار لأشقائنا القطريين، عقب اندلاع الأزمة مع الدول الخليجية في 2017، لقد دخلتم قلوب الشعب القطري بموقفكم ووقاركم".

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ومضى الرئيس التركي قائلا: "لم ولن نترك أصدقائنا بمفردهم في مواجهة التهديدات والمخاطر، في أي مرحلة من التاريخ".

وأكد أن تركيا التي تربطها روابط متجذرة مع منطقة الخليج، تولي أهمية كبيرة لسلام وأمن واستقرار هذه المنطقة. وأعرب الرئيس أردوغان عن اعتقاده بأن استقرار الخليج يلعب دورا محوريا في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وتابع أردوغان مخاطبا الجنود الأتراك: "أنتم تقومون بمهمة تاريخية سيتم ذكرها مستقبلا بكل تقدير، بشكل خاص، في المنطقة بأسرها وعلى رأسها قطر".

اجتماع مغلق

وعقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يوم الإثنين والرئيس التركي اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترأسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، قبيل اجتماع مقرر أن يعقده وفدا البلدين الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية.

اتفاقيات

ووقعت كل من قطر وتركيا، وبحضور رئيسي البلدين، رجب طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة. كما تم توقيع البيان المشترك للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين من قبل وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن.

وشملت الاتفاقيات الموقعة التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الليرة التركية والريال القطري)، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني، ومذكرة إعلان نوايا مشتركة بين معهد المعايير التركية، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القطرية، بشأن التعاون في إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك.

كما تم توقيع أيضا اتفاقية تعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين معهد المعايير التركية وهيئة الأشغال العامة القطرية، ومذكرة تفاهم بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وكالة ترويج الاستثمار في قطر.