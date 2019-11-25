غزة.. قوارب تكتسي باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أضيئت مراكب صيادين فلسطينيين، في قطاع غزة باللون البرتقالي، في إطار حملة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "كلنا ضد العنف".

واكتسى 100 مركب بإضاءة برتقالية في إطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بتنظيم من الاتحاد الأوروبي.

وقال محمد أبو رجيلة، منسق الفعالية: "أضأنا 100 مركب في ميناء الصيادين بغزة في إطار حملة لمناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية".

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وأضاف: "خلال الفعالية، نوصل رسالة لكل العالم رغم الحصار بأن المرأة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من المجتمع".

ولفت إلى أن المرأة الفلسطينية "بالرغم من الصعوبات التي تواجهها إلا أنها لها دور بارز في مجتمعنا".

ويحتفل العالم فى الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين ثان من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بإطلاق حملة الـ 16 يوماً من الأنشطة لمكافحة هذا العنف.

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