أبو تريكة ووائل جمعة ضمن 10 سفراء جدد لمونديال قطر 2022

محمد يونس/ الخليج 365
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم التي ستقام عام 2022 بقطر، الإثنين، عن انضمام عدد من أبرز نجوم الكرة العربية لقائمة سفراء المونديال.
ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للجنة المنظمة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، " نعلن انضمام كل من الثنائي المصري محمد أبو تريكة ووائل جمعة لقائمة سفراء المونديال".
وأضاف البيان "شملت القائمة الكويتي بدر المطوع والعراقي يونس محمود والعماني علي الحبسي والخماسي القطري مبارك مصطفى، وإبراهيم خلفان، وعادل خميس، وأحمد خليل، وخالد سلمان".
وكانت اللجنة المنظمة أعلنت منذ شهور تواجد الثنائي الإسباني تشافي هيرنانديز والكاميروني صامويل إيتو في القائمة.
وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وسيقام المونديال للمرة الأولى في التاريخ في فصل الشتاء.
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