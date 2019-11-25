الأمير تميم: الشراكة القطرية التركية تمضي نحو أهدافها بنجاح

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

عبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن سعادته بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مؤكدا أن الشراكة القطرية التركية تمضي نحو أهدافها بنجاح.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي بتويتر، حيث قال "الشراكة القطرية التركية تمضي نحو أهدافها بنجاح".

وأضاف "سعدت بلقاء أخي الرئيس أردوغان في الدوحة حيث ناقشنا قضايا حيوية ثنائية وأخرى إقليمية وعالمية".

وقال أيضا "اتفقنا على توظيف الطاقات الكامنة في هذه الشراكة على النحو الأمثل خدمة لمصالح شعبي البلدين وشعوب المنطقة جمعاء".وتعليقا على الزيارة، أكد وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن "العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا في تطور وازدهار مستمر.

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وقال عبر تويتر "سمو أمير البلاد المفدى ورئيس الجمهورية التركية يترأسان اجتماع الدورة الـ5 للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.. العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة في تطور وازدهار مستمر".‎



واستقبل أمير قطر، الإثنين، الرئيس التركي في العاصمة الدوحة.

وعقب الاستقبال، عقد أردوغان مع الشيخ تميم اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترأسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

أعقبها توقيع عدد من اتفاقايت التعاون وزيارة القاعدة العسكرية التركية في قطر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.