الحوثيون: مقتل وإصابة 350 جندياً بينهم سعوديون وإماراتيون وسودانيون

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الإثنين، مقتل وإصابة أكثر من 350 جندياً من القوات الحكومية اليمنية، إلى جانب جنود سعوديين وإماراتيين وسودانيين، بهجمات شنتها على مدينة المخا، غربي اليمن، منذ السادس من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي، إن العملية العسكرية التي شنتها قوات الجماعة باسم "وإن عدتم عدنا"، استهدفت معسكرات القوات الحكومية والتابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأشار إلى إن العملية جاءت رداً على "تصعيد" التحالف، غربي اليمن.

ولم يفصل المتحدث أعداد القتلى والجرحى خلال الهجوم.

وأوضح أن العملية الهجومية نُفذت عبر 9 صواريخ باليستية وأكثر من 20 طائرة مسيرة، وأدت إلى تدمير 5 مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات وتعطيل عدد من الرادارات وتدميرها، إضافة إلى بطاريات الباتريوت.

وتوعد سريع بمزيد من الهجمات، وقال "نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنرد بقوةٍ على اعتداءات العدو وخروقاته وانتهاكاته في الحديدة والساحل الغربي".

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وفي وقت سابق، اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مدينة المخا، بينها طائرة مفخخة كانت تستهدف مستشفى "أطباء بلا حدود"، وفق موقع "سبتمبر نت" المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة دُمرت في سماء المدينة على بعد 200 متر من المستشفى.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن الحصيلة التي أعلنها الحوثيون.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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